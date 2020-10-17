بعد إنتشار شائعات حول إصابة الممثل المصري ​يوسف شعبان​ بوعكة صحية تمنعه من الحركة، حرص شعبان على إتمام واجب العزاء لأسرة الفنان المصري الراحل ​محمود ياسين​، الذي أُقيم بمنطقة الشيخ زايد في مصر، وضم العديد من الشخصيات العامة ومن الوسط الفني، في حين تلقى العزاء إبن ياسين، السيناريست والممثل المصري ​عمرو محمود ياسين​، وزوج إبنته رانيا، الممثل المصري ​محمد رياض​.

وعمد شعبان على نفي شائعة مرضه بشكل مستمر، ولكن رغم ذلك لم تتوقف الشائعات عن ملاحقته، لحين كذّبها بشكل عملي من خلال ظهوره في عزاء الراحل محمود ياسين.















