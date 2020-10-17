بعد إنتشار شائعات حول إصابة الممثل المصري يوسف شعبان بوعكة صحية تمنعه من الحركة، حرص شعبان على إتمام واجب العزاء لأسرة الفنان المصري الراحل محمود ياسين، الذي أُقيم بمنطقة الشيخ زايد في مصر، وضم العديد من الشخصيات العامة ومن الوسط الفني، في حين تلقى العزاء إبن ياسين، السيناريست والممثل المصري عمرو محمود ياسين، وزوج إبنته رانيا، الممثل المصري محمد رياض.
وعمد شعبان على نفي شائعة مرضه بشكل مستمر، ولكن رغم ذلك لم تتوقف الشائعات عن ملاحقته، لحين كذّبها بشكل عملي من خلال ظهوره في عزاء الراحل محمود ياسين.
بعد إنتشار شائعات حول إصابة الممثل المصري يوسف شعبان بوعكة صحية تمنعه من الحركة، حرص شعبان على إتمام واجب العزاء لأسرة الفنان المصري الراحل محمود ياسين، الذي أُقيم بمنطقة الشيخ زايد في مصر، وضم العديد من الشخصيات العامة ومن الوسط الفني، في حين تلقى العزاء إبن ياسين، السيناريست والممثل المصري عمرو محمود ياسين، وزوج إبنته رانيا، الممثل المصري محمد رياض.