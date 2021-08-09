في ظهور نادر لها، حضرت الفنانة المعتزلة “نهلة رأفت” برفقة زوجها المنتج الفني “عصام إمام“، شقيق الزعيم الكبير عادل إمام، أولى عروض مسرحية “شمسية وأربع كراسي” التي يقدمها الفنان أشرف عبد الباقي في الساحل الشمالي.

واشتهرت نهلة رأفت خلال فترة التسعينيات، وشاركت في عدة أعمال منها أفلام “مولد نجم” و”حكايات الغريب” ومسلسلات “ناس ولاد ناس” و”قلب الأسد” و”سر الأرض” وآخر أعمالها كان مسلسل “شيء من الحنان”

وظهرت نهلة رافت مع زوجها ولم تتغير ملامحها كثيرا، وهي التي اعتزلت قبل سنوات طويلة، وكان آخر أعمالها عام 1997.

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وكان الفنان أشرف عبد الباقي قد إفتتح أولى عروض المسرحية بحضور عدد من المشاهير، منهم الإعلامي إبراهيم فايق والفنان صبحي خليل وناصر البرنس صاحب مطعم “البرنس”.

وتدور أحداث شمسية وأربع كراسي في إطار كوميدي اجتماعي من خلال أسرة مقيمة بإحدى قرى الساحل الشمالي يصل إليها طرد غامض يدفعهم للبحث خلفه مما يوقعهم فى الكثير من المواقف الكوميدية .

“شمسية وأربع كراسي” بطولة أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي. وتعرض خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع على مسرح الساحل.

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