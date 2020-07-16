شارك الفنان المصري “أحمد كرارة” شقيق النجم “أمير كرارة”، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة نادرة لوالدته، أشار المعلقين إن اسمها “ليلى”، وذلك بعد 19 عامًا على رحيلها، حيث طالب كرارة الجمهور بالدعاء لها في ذكرى وفاتها .

وأرفق كرارة صورة والدته الراحلة بالتعليق، قائلًا: “الذكرى السنوية 19 وما زال شعورى بوفاتها كأنه امبارح، وحشتيني يا ماما، أحن وأطيب إنسانة فى الكون، الله يرحمك يا رب”، غير أنه لم يسلم من التغزل بجمال والدته؛ إذْ أعرب الكثيرون عن اندهاشهم من شكلها الذي لم يظهر لهم من قبل، فيما أشار البعض أنها تشبه النجمات الأجنبيات .

وعلي الصعيد الفنى، يتعاون الفنان أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى “مسلسل نسل الأغراب” للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابل النجمان سوياً فى السينما من خلال فيلمي “هروب اضطرارى” و”حرب كرموز”، مسلسل نسل الأغراب قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، والمقرر طرحه فى رمضان المقبل 2021، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.

كما يشار إلى أن الفنان أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بـ”مسلسل الاختيار”، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.