ظهور نادر لوالد الفنانة أروى.. شاهدوا هل تشبهه؟

فاجأت الفنانة اليمنية أروى محبيها ومتابعيها ونشرت صورة تجمعها بوالدها لأول مرة، وسألت الفانز عما إذا كانت تشبهه

أروى ارفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: «هذا الوالد الله يطول يعمره.. ملامحي تشبه له أو ما تشبهه»، حيث اختلف متابعوها في آراهم ما بين فريق أكد وجود شبه بين الفنانة ووالدها، وآخر لا يرى أي شبه على الإطلاق، مرجحين أن تكون أروى أكثر شبهاً لوالدتها.



من ناحية أخرى، طرحت أروى حديثاً كليب جديد لأغنية بعنوان «صفقة» من كلمات تركي الشريف، وألحان فايز السعيد، وتوزيع مهند خضر، والكليب من إخراج سمير عارف، وتم تصوير الكليب بالمملكة العربية السعودية، كما انتهت الفنانة من تسجيل ثلاث أغاني باللهجة الخليجية، ومن المنتظر أن تطرحهم خلال الفترة المقبلة.



يُذكر أن أغنية «الحكولي» كانت آخر ما طرحته أروى، وهي باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، ألحان سيف عامر والتوزيع الموسيقي لمهند خضر، كما كان برنامج «تحت السيطرة» آخر ما قدمت على الشاشة عبر شاشة النهار الفضائية المصرية، حيث سبق وقدمت الفنانة برامج «آخر منّ يعلم، خليها علينا، والليلة دي».

على الجانب الشخصي، أروى متزوجة من رجل الأعمال «عبد الفتاح المصري» في أكتوبر2011 ، وهو يعمل مدير إنتاج في مجموعة إم بي سي، وقد رُزق الزوجان بابنة واحددة تدعى نورة نوفمبر 2012.