انتشر مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا يُظهر حضور والد النجم اللبناني وائل كفوري لحفل ابنه الأخير الذي أقامه في العاصمة اللبنانية بيروت. وظهر والد وائل كفوري خلال الفيديو وهو بحالة من التأثر والتفاعل خلال غناء نجله، حيث بدا في حالة الانسجام مع ابنه.

والد وائل كفوري

جمهور ومحبو ومتابعو وائل تفاعلوا مع الفيديو بشكل واسع وأكدوا أنه لا أحد يفرح بنجاح وتفوق وتميز الابن مثل الأب وأن علاقة الأبوة والأمومة هي من أعظم العلاقات.

ابنة وائل كفوري حاضرة أيضًا

كما حضرت ميشيل ابنة النجم اللبناني وائل كفوري، حفل والدها الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت.. ونشرت “أنجيلا بشارة” طليقة النجم وائل كفوري ووالدة ميشيل، مقطع فيديو لحضور ابنتها لحفل والدها عبْر “ستوري” حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“، وظهرت خلال أداء وائل لأغنية “ست الكل”، وقالت أنجيلا في تعليقها: “أنتِ ست الكل.. أميرتنا الجميلة.. نحبك”.

حفل مميز في بيروت وجولة في أمريكا

وكان النجم اللبناني وائل كفوري قد أحيا حفلاً مميزاً في العاصمة اللبنانية بيروت وسْط حضور ضخم؛ حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، ورددوا أغنياته القديمة والجديدة، وقدّم أغنيته الجديدة “حالف عالحب” لأول مرة في حفل ببيروت.

من جهةٍ أخرى، يستعد وائل كفوري لجولة في أمريكا؛ حيث يحيي عدداً من الحفلات، ومنها حفل في تورينتو “كندا” في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول الجاري، وحفل آخر في تورنتو في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

عيد ميلاد وائل كفوري

واحتفل النجم اللبناني وائل كفوري، قبل اسابيع بعيد ميلاده الـ 49 فهو من مواليد 14 سبتمبر 1974.

تمير وائل كفوري، باللون الرومانسي والإحساس العالي فأطلق عليه جمهوره لقب «ملك الرومنسية»، وهو واحد من أهم نجوم جيله وله قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي.

ولد وائل كفوري في14 سبتمبر1974 في زحلة في لبنان، لوالدته “هدى شربل” ووالده “أميل كفوري”، وائل هو الأخ الثاني بعد أخته الكبيرة “ريما” وله أخت وأخ أصغر هما “ميرنا وميلاد”،

منذ الصغر كان والده هو المثال الأعلى في أداء المواويل والأغاني الجبلية فنشب وتعلم الفن الجبلي القوي، وكان أفراد عائلته جمهوره الدائم والأصدق لما قدموه من دعم على جميع الأصعدة من البداية.

في عام 1992 شارك وائل كفوري ببرنامج استديو الفن الذي أخرجه “سيمون أسمر” وكان من لجنة التحكيم الموسيقي والمسرحي اللبناني “روميو لحود”، فاز وائل بالميدالية الذهبية وكرّمته اللجنة لموهبته النادرة.

وعام 1995 أصدر ألبومه الثاني “ميت فيكي” الذي تضمّن الديو “الغناء الثنائي” الرائع مع الفنانة “نوال الزغبي” تحت اسم “مين حبيبي أنا”، كان الديو غير متداولة منذ 30عاماً تقريباً، فجاء مين حبيبي أنا ليحقق نجاح وشهرة واسعة، لا مثيل لها في تلك الفترة. كما تضمّن هذا الألبوم أغنيته الشهيرة “بيقولوا لبسها لولو”.

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