عائشة بن أحمد تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

نشرت الفنانة التونسية ” عائشة بن أحمد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها تكشف من خلالها عن تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشقى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .

وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة وهي على سرير المستشفى وبيدها محاليل طبية .. إلا إنها لم تكشف عن ما أصابها وعن طبيعة الوعكة الصحية .

وتفاعل الجمهور مع الصورة حيث انهالت التعليقات التي استفسرت عن حالتها الصحية متمنيين لها الشفاء العاجل .