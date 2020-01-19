عائشة بن أحمد تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

نشرت الفنانة التونسية ” عائشة بن أحمد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها تكشف من خلالها عن تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشقى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .
وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة وهي على سرير المستشفى وبيدها محاليل طبية .. إلا إنها لم تكشف عن ما أصابها وعن طبيعة الوعكة الصحية .
وتفاعل الجمهور مع الصورة حيث انهالت التعليقات التي استفسرت عن حالتها الصحية متمنيين لها الشفاء العاجل .
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