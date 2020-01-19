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عائشة بن أحمد تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

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نشرت الفنانة التونسية ” عائشة بن أحمد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها تكشف من خلالها عن تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشقى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .

 وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة وهي على سرير المستشفى وبيدها محاليل طبية .. إلا إنها لم تكشف عن ما أصابها وعن طبيعة الوعكة الصحية .

وتفاعل الجمهور مع الصورة حيث انهالت التعليقات التي استفسرت عن حالتها الصحية متمنيين لها الشفاء العاجل .

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💪💪💪💪💪💪💪💪 #nutrvie

A post shared by Aicha Ben Ahmed عائشة بن أحمد (@aichabahmed) on

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