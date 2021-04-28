احتفلت عائلة الفنان ” أحمد زاهر ” بعيد ميلاده ال 46 حيث حرصت كلا من زوجته وإبنتيه ” ملك وليلى ” على معايدته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .

فنشرت ” هدى زاهر ” زوجة أحمد زاهر صورة لهما عبر حسابها على موقع إنستجرام عايدته من خلالها بكلمات رومانسية فقالت : ” كل سنة وانت طيب يا أغلي هدية من عند ربنا ليا .. ضهري وسندي وعزوتي وأهلي .. جوزي وصاحبي وأخويا وأبويا ” .

وتابعت : ” عشرة سنيني وحب العمر كله .. أبو بناتي وحبيبي ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك ابدا يارب واشوفك السنة الجاية محقق اللي لسه بتتمناه ” .

كما حرصت ” ملك أحمد زاهر ” على معايدة والدها بنشر مجموعة من الصور تجمعها بأحمد زاهر كتبت في تعليقها عليها : ” عيد ميلاد سعيد لعمودي الفقري .. بحبك زيزو ” .

وشاركت ليلى أحمد زاهر أيضا متابعيها بعدد من الصور برفقة والدها هنأته من خلالها بعيد ميلاده قائلة : ” عيد ميلاد سعيد يا أحلى زوز .. بحبك ” .