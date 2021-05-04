كشف ” تركي خالد سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن لجوء عائلته إلى طريقة جديدة من أجل استعادة الأخير لذاكرته وتجاوز أزمته الصحية .

واعتمدت هذه الطريقة على عرض مشاهد على خالد سامي من الأعمال التي قدمها في الماضي .

ونشر تركي خالد سامي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر مجموعة من الصور من مسلسل ” أبو العصافير ” الذي أنتجه والده قبل أكثر من 15 عامًا .

وكتب تركي في تعليقه عليها كاشفا عن ردة فعل والده عند رؤيته لها : ” قاعد أوري أبوي صور من كواليس مسلسله أبو العصافير علشان تساعده إن شاء الله باستعادة الوعي والذاكرة .. وكانت ردة الفعل جميلة جدًا أنا سعيد والله ” .

يذكر أن الفنان خالد سامي كان قد دخل في غيبوبة لمدة 18 يوما في بداية العام الجاري .. وأكدت زوجته مؤخرا أن حالته الصحية في تحسن بعد أن أفاق من الغيبوبة ورُفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي .

قاعد اوري ابوي صور من كواليس مسلسله "ابو العصافير" علشان تساعده ان شاءالله بإستعادة الوعي والذاكرة، وكانت ردة الفعل جميلة جدًا أنا سعيد والله pic.twitter.com/XvEFI5dasy — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) May 3, 2021