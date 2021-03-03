كشف أحد أفراد عائلة الفنانة ” عايدة عبد العزيز ” في تصريحات صحفية لجريدة الوطن المصرية عن إخفاء الأسرة لخبر وفاة الفنان ” عزت العلايلي ” عنها .

وذلك إتباعا لأوامر الطبيب المعالج لها الذي أكد على ضرورة عدم إخبارها بأي خبر حزين وأخبار الوفيات التي يشهدها الوسط الفني منعا لتدهور حالتها النفسية .

وعلق على ذلك قائلا : ” مش بنقولها أي أخبار عن وفيات الفنانين .. ومتعرفش لحد النهاردة إن عزت العلايلي توفى ولو عرفت هتزعل جدا عشان كان بيتواصل معها طول الوقت وبيطمن عليها فاكراه لسه عايش ” .

وأشار قريب عايدة عبد العزيز إلى إنقطاع إتصالات الفنانين عنها منذ شهور طويلة وقال أن الفنانة ” رجاء حسين ” كانت تتواصل معها منذ فترة ثم انقطعت بشكل نهائي .. فيما يتواصل الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية مع نجلها أحمد عبد الحليم من آن لآخر .

وأضاف أن الفنانة المصرية تقضي وقتها داخل المنزل فقط دون الخروج نهائيا بسبب فيروس كورونا .. وأنها تمارس حياتها بشكل طبيعي داخل منزلها ما بين قراءة الصحف ومتابعة التلفزيون .

يذكر أن عايدة عبد العزيز قد أصيبت بمرض الزهايمر منذ 5 سنوات .. كما خضعت لعملية جراحية قبل عامين بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض .