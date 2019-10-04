عابد فهد يدعم موهبة إبنه بطريقة مميزة.. شاهدوا طرافته!

خطف تيم، إبن النجم عابد فهد الانظار بمقطع فيديو نشره والده على تطبيق انستغرام وطلب التصويت لمشروعه الجديد، ولم يتوقف دعمه له عند هذا الحد بل شارك وزوجته الاعلامية زينة اليازجي في احدى المشاهد بدور تمثيلي بسيط.



ويظهر الطفل في المقطع ببدلة رسمية مع كرافات وهو يمثل شخصية رجل أعمال منهمك بشغله ويقول بطرافة وبراءة “انا أحل المشكلات واحب المفاوضات”، ويعمل خلف اللابتوب ويتجول بحقيبة سوداء داخل المنزل الى ان يلتقي بوالديه على اعتبار انه يشارك في المناسبات الاجتماعية ويجيد التعامل مع الناس.



والملفت انه رغم صغر سن الطفل الا انه قدم المشهد باللغة الانكليزية وتم ترجمة كلامه، وبدا في غاية الجرأة ويجيد ايضا لعب كرة القدم ويشبه الى حد كبير والده، الذي شكر بدوره كل من صوت لابنه في المسابقة التي يشارك به وقال للمتفاعلين معه: “الله يخليلكن اولادكن وتفرحوا فيهن”.

من جهة ثانية، اعلن فهد عن تحضيره لتجربة جديدة مع النجمة هبة طوجي ولم يكشف اي تفاصيل عن العمل الجديد واكتفى بالتأكيد انه سيكون “غنياً بعطائها الفني”.