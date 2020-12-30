أثار الفنان السوري عابد فهد ضجة كبيرة خلال حديثه عن الراحل المخرج حاتم علي، الذي وافته المنية الاثنين، بعد أزمة قلبية في غرفته بالفندق في مصر عن عمر ناهز 58 عاما.

وعبر عابد فهد في حديث مع قناة “الشرق للأخبار” عن حزنه الشديد لفقدان الراحل، متسائلاً بغضب عن سبب تأخر الطبيب في الوصول الى غرفته، مؤكداً أن المخرج المتميز حين شعر بالتعب طلب حضور الطبيب لمعاينته. ولكنه تأخر “ليش ما في اسعاف ليش ما وصل الطبيب ليش ما انقذوه. ربما القدر. ولكن كموقف يجب ان لا يتكرر”.

وقال في حديث آخر لـ ET بالعربي أن رحيل حاتم علي جاء باكراً، “وترك أثر حزين، يعني الخبر كان صادماً بالنسبة للجميع، بهيك لحظات صعب الواحد يحكي، لكن حاتم ترك بصمة في هذه المسيرة الفنية الكبيرة وبكل الأعمال التي قدمها “، وأضاف “حاتم كان عنده عمق في قراءته للمشروع الدرامي، كان حذر ومن بداياته كان متميز، إشتغلت معه كمخرج في (أوركيديا)، (الزير سالم)”.

وتابع “نحنا أولاد جيل واحد، بعرف الرحلة هي قديه صعبة، وقديه مرق بظروف مهنية صعبة، وخبر وفاته كان كالصاعقة لأن رحل بعمر صغير، وأوقفت التصوير لأن ليس لدي رغبة بالوقوف أمام الكاميرا بظروف صعبة”.

وكان الفنان السوري جمال سليمان، قد كشف بأنه وصل الفندق الذي كان يقيم فيه حاتم علي، مع زميله الفنان سامر المصري، والفنانة أصالة نصري، بعد تلقي الخبر الصادم.

وأكد أن المخرج الراحل أجهد نفسه كثيرًا في الفترة الأخيرة، وأنه شخص قلق بطبعه، ويسعى لأن تكون أعماله كاملة، مما يجعله في حالة توتر دائمة، قد تكون وراء الإجهاد الذي تعرض له.

وصرحت الجهات المختصة في مصر أن وفاة حاتم، علي جاءت طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية فيها، حيث اكتشف العاملون في الفندق الذي كان يقيم فيه في مصر، وفاته داخل غرفته.

وسيوارى جثمان المخرج الراحل الثرى في العاصمة السورية دمشق، حين يتم نقل جثته إلى هناك يوم غد الخميس، فيما ستتم مراسم الدفن يوم الجمعة، أول يوم من العام الجديد.