أعلنت شرطة مومباي الهندية، أنه قد تم العثور على الفنان البوليوودي “سوشانت سينغ راجبوت” البالغ من العمر 34 عاماً، منتحراً بطريقة مأساوية داخل منزله بمدينة باندرا في مومباي. وتناقلت وسائل إعلام هندية نقلاً عن تقارير التحقيقات الأولية التى قدمتها الشرطة، بعض المعلومات حول أسباب أنتحاره شنقاً بهذه الطريقة، حيث أوضحت أنه أقدم علي الأنتحار بعد معاناته مع الإكتئاب الحاد. وبعد حزنه الشديد علي وفاة مديرة أعماله التي لم يمر علي وفاتها سوي 4 أيام فقط .

وبعد أنتشار هذا الخبر المُحزن قام عدد كبير من نجوم “بوليوود” بنعي راجبوت بالعديد من الكلمات المؤثرة، من أبرزهم النجم العالمي “شاه روخان” الذي نعاه من خلال تغريدة قام بنشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” وأرفقها بصوره لهما معاً، وكتب يقول: “لقد أحبني كثرا، ساشتاق إليه كثيرا، طاقته وحماسه وابتسامته السعيدة، أعزي لأقربائه ومحبيه، هذا أمر محزن وصادم للغاية”

He loved me so much…I will miss him so much. His energy, enthusiasm and his full happy smile. May Allah bless his soul and my condolences to his near and dear ones. This is extremely sad….and so shocking!! pic.twitter.com/skIhYEQxeO — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 14, 2020

يُذكر عن الفنان الهندي سوشانت سينغ راجبوت أنه من مواليد يوم 21 يناير 1986، وقد نجح مؤخراً في صناعة اسماً لنفسه في بوليوود بعد سنوات من العمل في الدراما التليفزيونية، وكان أول أعماله السينمائية فيلم Kai Po Che، أما أبرز أعماله فهو فيلم Drive، بينما انتهى مؤخراً من تصوير فيلم Dil Bechara ولكن لم يتم تحديد موعد عرضه بعد.