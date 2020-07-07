ألقت أجهزة الأمنية المصرية القبض على فنانة مصرية، بعد إقدامها علي قتل زوجها بطريقة وحشية، عقب مشاجرة حادة نشبت بينهما في مسكنهما الخاص بمنطقة البساتين بشمال محافظة القاهرة، وذلك بعد أن تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا بوجود متوف بأحد المنازل وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

وكشفت تحقيقات نيابة البساتين اليوم الثلاثاء الموافق 7/7/2020، عن تفاصيل واقعة قيام زوجة الضحية وهي الممثلة “عبير بيبرس” بقتل زوجها داخل شقتهم السكنية بشارع اللاسلكى دائرة قسم شرطة البساتين، حيث أعترفت المتهمة بقتل زوجها بسبب كثرة المشاكل الزوجية بينهم وقبل ثلاثة أشهر كثرت بينهم المشاكل مما دفعها لترك منزل الزوجية، وأضافت أنه جاء لمنزل أسرتها وقاما بمصالحتها وجاءت مرة ثانية إلى منزلها ولكنه استمر على ضربها واهانتها.

وبمواجهة الفنانة اعترفت بارتكابها الجريمة مؤكدة أن زوجها كان دائم التعدي بالضرب عليها بدون سبب، مؤكدة أنها فقدت أعصابها يوم الحادث فقامت بطعنه طعنة نافذة بقطعة زجاج حادة، وذلك لسبه لها بألفاظ خادشة للحياء بجانب صفعها مما تسبب في جنونها لتقوم بقتله.

الفنانة الشابة “عبير بيبرس”

يُذكر عن الفنانة عبير بيبرس أنها ممثلة شابة صاعدة، شاركت في عدة أعمال فنية، وفي وقت سابق، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسلين، حيث شاركت في “مسلسل ألسع وفلسع” وتؤدي دور فتاة متسولة تعيش في منطقة شعبية وتغرق في حلم طويل مع جيرانها من عائلات القرية حيث تعيش في الحلم دور الفتاة الغنية التي تعيش حياة كلها نعيم ورفاهية لتتوالى المشاهد الكوميدية في المسلسل الذي تتزوج فيه مرتين؛ أما المسلسل الثاني والذي كان نقطة تحول في مسيرتها فكان ” مسلسل شلة نصابين” فهو سيت كوم كوميدي، ولعبت فيه عبير دور البطولة مع الممثل الكوميدي وائل علاء وميار الببلاوي وعبدالله مشرف واحمد صيام وقصة جمال ربيع ومن إخراج فاتن ممدوح .