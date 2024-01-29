يعتبر الفنان خالد الصاوي أحد الفنانين الذين يتمتعون بقبول كبير لدى جمهور السينما والدراما في مصر، ويهتم الكثير من جمهوره بمتابعة أخباره، وفي مفاجأة كشفت المذيعة إنجي علي عن مروره بأزمة صحية طارئة، فماذا حدث له

خالد الصاوي يمر بأزمة صحية طارئة

بينما كانت تُقدم المذيعة إنجي علي برنامج “ أسرار النجوم” كشفت عن مرور الفنان خالد الصاوي بأزمة صحية طارئة، أثناء تصويره مسلسل صدفة»، المقرر عرضه في رمضان 2024، موضحة أنه كان من المفترض أن يحل خالد الصاوي ضيفًا على البرنامج، إلا أنه تعرض لظرف طارئ، وقام بإجراء عملية في أسنانه، واعتذر عن عدم الحضور.

وكان الفنان خالد الصاوي قد تعرض لأزمة صحية مفاجأة بعد ما خضع لجراحة تركيب الأسنان لغرض طبي وليس تجميلي، وعلى الرغم من استقرار حالته الصحية، إلا أنه مازال يستكمل رحلة العلاج، حيث أنه على الرغم من عدم خطورة جراحة تركيب الأسنان إلا أنه في بعض الحالات يحدث مضاعفات للمريض، خلال إجراء العملية، خاصة إذا كان لديه سيولة في الدم أو قطع في أحد الشرايين، أو لم ينتظم في أخد أدويته.

زوجة خالد الصاوي تطمئن الجمهور على حالته

وفي نفس السياق أكدت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي عن استقرار الحالة الصحية لزوجها، وأنه يعاني من مشكلة في الأسنان، وهو ما تسبب في خضوعه لعملية جراحية بسيطة لتركيب ضروس، موضحه« كان كل ما يركب كربوش بيقع، وركب الضروس بشكل عملية جراحية يوم الأحد الماضي، وأخذ راحة من التصوير لأنه لا يستطيع القدرة على الكلام، وهيرجع تاني للتصوير خلال يومين، لكن معندوش أي نوع من أنواع الوعكة الصحية نهائي».

فيلم رحلة “404”

يُشارك الفنان القدير خالد الصاوي في الوقت الحالي في فيلم « رحلة 404»، للمخرج هاني خليفة، وهو من تأليف محمد رجاء، بطولة منى زكي، محمد فراج، شيرين رضا، محمد ممدوح، سماء إبراهيم، حسن العدل.

فيلم “ليه تعيشها لوحدك”

واعتبر الممثل خالد الصاوي أن تجربة فيلم “ليه تعيشها لوحدك” هي من أصعب التجارب السينمائية التي خاضها، موضحاً أن الشخصية احتاجت تفاصيل كثيرة حتى تخرج بالشكل الذي ظهرت به.

يجسّد خلال الأحداث شخصية رجل أعمال اسمه “عمر”، وهو محب جداً للموسيقى والعزف والسفر، ويعاني من توتر علاقته بابنته التي تقوم بدورها الممثلة سلمى أبو ضيف، كما أنه شخصية تعيش طيلة الوقت مع ألم تجارب الماضي، بجوار تعرضه إلى ابتلاء شديد في صحته يجعله يعيد حساباته في شكل حياته وكل من حوله.

وأكّد الصاوي أنه رغم أن العمل مليء بالأحداث والتفاصيل، فقد كان مستمتعاً للغاية بالمشاركة فيه ومع صديقه الفنان شريف منير، مشيراً إلى أن علاقة قوية تربطهما، وهو سعيد بأن لقاءه معه في هذا الفيلم جاء بعد كل هذه السنوات ليعودا بخبرة وثقل وتجارب أكثر.

وفيلم “ليه تعيشها لوحدك” من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وخالد عليش.

خالد الصاوي حاضر في رمضان 2024

بعيداً عن الفيلم، يشارك الصاوي أيضاً في فيلم “أسد أسود”، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، ويشارك فيه محمد رمضان، وماجد الكدواني، ورزان الجمال، وآخرون.

في الوقت نفسه، يواصل خالد الصاوي تصوير مشاهده في فيلم “البحر الأسود”، الذي يكشف من خلاله عن جوانب غامضة في حياة البشر، ويجسد من خلاله شخصية رجل يطارده ماضيه، ويسعى إلى استرجاع ذكرياته من خلال التطبيقات الإلكترونية، في إشارة إلى أن هناك أشخاصاً يحاولون الهروب من حياتهم عن طريق الواقع الافتراضي المليء بالزيف.

ويشارك الصاوي بطولة الفيلم كل من ثراء جبيل وحمزة العيلي، علما أن الفيلم من تأليف وإخراج علاء الدين مصطفى في أول أعماله السينمائية.

وكان العام المنقضي 2023 قد شهد نشاطاً سينمائياً مكثفاً لخالد الصاوي، حيث قدّم خمسة أعمال هي “شماريخ”، و”مغامرات كوكو”، و”وش في وش”، و”شمس”، و”ع الزيرو”.

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