شاركت زوجة الإعلامي السوري ومدير البرامج السياسية في “تلفزيون سوريا” ورئيس رابطة الصحافيين السوريين في تركيا “عمر الشيخ إبراهيم”، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو كشفت فيه عن تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها.

وفي التفاصيل، تتحدث السيدة في المقطع من اسطنبول وكانت تبكي وتقول إن زوجها ضربها بشدة، بينما بدت أثار دماء واضحة على وجهها،وكدمات وتورم في منطقة العينين، وقالت بغضب: “أنا زوجة عمر الشيخ إبراهيم يلي بتعرفوه.. وأنا مرتو.. أنا حامل”. وأضافت الزوجة التي لم تكشف عن اسمها: “هاد يلي بيعمل فيها مثال الشرف والأخلاق.. انزعج لما سكرت الباب بصوت عالي الصبح.. ما بيصير”.

هذه القضية أحدثت جدلاً واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتضامن مغردون “تويتر” مع زوجة الإعلامي، رافضين العنف ضد المرأة بشكل كامل مهما كانت الظروف، وأثار تصرف الإعلامي تجاه زوجته موجة من الغضب والسخط في أوساط الناشطين على السوشيال ميديا، كون تصرفه مهين ويعتبر نوعاً من أنواع الإجرام بحق المرأة وجنينها.

من المؤسف ان يقوم الرجل بضرب المرأة مهما كانت الاسباب .

عمر الشيخ إبراهيم إعلامي ومدير في تلفزيون سوريا

يضرب زوجته البارحة في اسطنبول التي اشتكت عليه للشرطة@syr_television pic.twitter.com/s3mCjwwMDU — منصور عبدالله محمد (@aboalamirb) August 24, 2020

ومن جانبه، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “bbc” فإن عمر ابراهيم نفى الحادثة، واصفا ما حدث بـ”الخلاف العائلي”،ومضيفا بأن ضبط الشرطة أكد عدم حصول أي “عنف ضد المرأة، كما يتم التداول على صفحات التواصل الاجتماعي”.

كما تقدم إبراهيم بإستقالته من تلفزيون سوريا، نتيجة الحملة التي تعرض لها، وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “تقدمت باستقالتي منذ يومين لإدارة تلفزيون سوريا العزيز على قلبي بعد تجربة مميزة دامت لأكثر من سنتين، فمصلحة المؤسسة أهم من مصلحتي الشخصية مع التوفيق للزملاء الأعزاء في مسيرتهم”.

الإعلامي السوري “عمر الشيخ إبراهيم”



