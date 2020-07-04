فُجع الوسط الفني بوفاة الفنان والشاعر المصري “محمود جمعة”، في يوم الجمعة الموافق 3/7/2020؛ إثر أزمة صحية تعرض لها مؤخراً، أدت إلى دخوله إلى مستشفى بنها الجامعي. حيث كان يعاني الفنان الراحل من خلل في وظائف الكبد، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته ودخوله في غيبوبة، مما استدعة دخوله للمستشفى، حيث وضع على جهاز التنفس الصناعي في الرعاية المركزة في مستشفى بنها الجامعي في مصر، حتى وافته المنية.

فيما نعاه عدداً كبيراً من نجوم الفن من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين كلمات المدح في شخصيته وذاكرين محاسنه، إلى جاب كلمات مؤثرة عن رحيله، ويعد أبرز هؤلاء الفنانين ، صلاح عبد الله، عمرو سعد، والفنان أحمد السقا الذي نعاه قائلاً:” الله يرحمك يا عم الأخلاق والأدب” .

يُذكر أن الفنان محمود جمعة شارك في عدة أعمال انتشر من خلال الفترة الأخيرة، فكان من ضمن هذه الأعمال، “مسلسل قوت القلوب” الذي هو آخر أعماله الفنية، ومسلسل “زلزال”، ومسلسل “بركة”، ومسلسل “لمس أكتاف”، ومسلسل “هوجان”، كما أنه شارك في السينما من خلال “الفيل الأزرق 2″، وبعد هذا الانتشار الكبير لم يمهله القدر أن يحتفى بنجاحه ليخطفه الموت في عز شهرته الذى صول إليها في عمر كبير .