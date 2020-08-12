كشف مصدر مقرب من الفنانة “دينا الشربيني” في تصريحٍ مقتضب، أنها ستشارك النجم “عمرو دياب” لأول مرة في عمل فني، حيث أنها تظهر في شكل فتاة “موديل” يستعين بها عمرو دياب لأول مرة، مبينًا أنه تم الانتهاء من تسجيل أغنيتة الجديدة مؤخرًا والتى تحمل عناون “أماكن السهر” ، على أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

كما أكد المصدر المقرب أن مشاهد الشربيني لم تتحدد رسمياً بعد بطرحها في الكليب، حيث من المقرر أن يعقد عمرو دياب اجتماعاً مع فريق العمل خلال الساعات المقبلة على إثره سيتحدد المشاهد التى ستشهد مشاركتها.

ياتى هذا بعد أن أعلن الفنان عمرو دياب عن عمل جديد سيجمعه بمن ظهروا معه في صورة شاركها من خلال حسابه الرسمي بـ”إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “أماكن السهر.. قريبا”، ما أوضح أنه يستعد خلال أيام لطرح أغنية جديدة تحمل هذا الاسم؛ يُشار إلي أن أغنية “أماكن السهر”، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وقام على إدارة تصويرها مدير تصوير مازن المتجول، والكليب من إخراج أحمد النجار.

في سياقٍ مُتصل، تداول روّاد السوشيال ميديا قبل هذا التصريح بعدة ساعات، مقطع فيديو ظهر فيه الهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني، خلال تصوير فيديو كليب أماكن السهر، التى يصورها على أحد الشواطئ الشهيرة فى الساحل الشمالى، وسط حديث كبير أثير بين جمهور ومحبي الثنائي، بشأن مشاركة دينا الشربيني مع عمرو دياب في العمل أم لا.

يُشار إلي أن النجم عمرو دياب، قد حقق من خلال أغنيته الأخيرة “يا بلدنا يا حلوة”، عدد مشاهدات اقترب من 24 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك منذ طرحها من عدة أيام، حتى أنها تصدرت تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.