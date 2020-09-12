توفي بطل “مسلسل حريم السلطان” ، الفنان التركي “خليل كوموفا” عن عمر يناهز الـ 67 ، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية ألمت به مؤخراً ، وبحسب وسائل إعلام تركية فإن كوموفا الذي اشتهر بدوره في حريم السلطان ، أصيب بوعكة صحية مفاجأة أثناء تصويره أحد المشاهد الخاصة بفيلم “Zalo”، في مدينة ملاطية التركية.

حيث ذكرت وسائل الإعلام التركية أن كوموفا أُصيب فجأة خلال التصوير وجرى نقله إلى مستشفى جامعة تورغوت أوزال للتدريب والبحوث، وتدخل الأطباء على الفور، لكنه فارق الحياة.وقد تم أخذ عينة لإختبار ​Covid​-19 من كوموفا، وتبين أنه توفي بسبب فشل الجهاز التنفسي، جراء إلتهاب رئوي حاد.

الفنان التركي الراحل “خليل كوموفا”

صورة من كواليس تصوير فيلم Zalo الذي توفي خليل كوموفا أثناء تصويرة

ويعد خليل كوموفا نجما تركيا وممثلا شهيرا من مدينة بورصة، ولد في الـ 23 من مارس/آذار عام 1956، وانتقل إلى إسطنبول عام 2000، بعد العمل فترة طويلة بموجب عقد في مسرح بولاية بورصة. وأطل كوموفا في العديد من الأعمال التركية الشهيرة أبرزها حريم السلطان عام 2015، ومسلسل كرم وأصلي عام 2002. يُعد مسلسل حريم السلطان أو القرن العظيم أو Muhteşem Yüzyıl باللغة التركية عملا دراميا تركيا تاريخيا صُوّر على مدار 4 مواسم بواقع 124 حلقة.

يُشار إلي أن مسلسل حريم السلطان جسد في تصويره الدراميّ قصة حياة السلطان سليمان القانوني وفترة حكمه الذهبيّة للدولة العثمانيّة التي أمتدت إلي نحو الـ 46 عامًا خلال القرن السادس عشر. وخلال عرض المسلسل التركي الشهير “العصر الذهبي” أو “حريم السلطان” كما اشتهر في عالمنا العربي قامت قناة “Mbc” بدبلجته للغة العربية. ورغم الشعبية التي حققها المسلسل في فترة عرضه، إلا أن الكثير من الانتـقادات قد طالته من سياسيين ومفكرين، حيث اتهم بتشويه صورة السلطان سليمان وتقديمه في المسلسل بصورة السلطان المحاط بالنساء.