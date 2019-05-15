عادل إمام: “إنتو موتوني تاني ولا إيه؟”

بعد الأخبار التي تناولت وضعه الصحي، خرج الممثل المصري ​عادل إمام​ عن صمته ليضع حداً لكل الشائعات حيث أكد أن حالته الصحية جيدة جداً.

وخلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “الوطن” المصرية، قال إمام ممازحاً، رداً على سؤال عن وضعه الصحي: “أنا الحمد لله زي الفل”. وأضاف: “إنتو موتوني تاني ولا إيه؟”.

ونفى مقربون إمام ومنهم شقيقه عصام، كل ما يتم تداوله من أخبار عن سوء حالته الصحية.

يُذكر أن صناع مسلسل “فالنتينو” لعادل إمام، يتجهون للإنتهاء من تصويره والإنتظار الى شهر رمضان 2020 لعرضه، وعدم عرضه في موسم بعيد عن رمضان، خصوصاً أن ميزانية العمل كبيرة على عرضه في موسم غير شهر رمضان، وسيتم تحديد ذلك بالإتفاق مع القناة المتعاقدة على عرضه.