عادل إمام “فالانتينو” في رمضان 2019

أخيراً، تم كشف الستار عن إسم المسلسل الذي سيخوض به الزعيم عادل إمام ماراثون الدراما الرمضانية المقبل في عام 2019

رامي إمام -رئيس شركة “ماجنوم للإنتاج الفني”- أعلن اليوم عن تعاقد الشركة مع الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على كتابة مسلسل الفنان عادل إمام القادم والذي سيحمل إسم «فالانتينو»، ومن المنتظر أن يشهد عودة “الزعيم” لتقديم الأعمال الكوميدية

وكانت مجموعة “إعلام المصريين” برئاسة المنتج تامر مرسى تعاقدت مع شركة “ماجنوم للإنتاج الفني” برئاسة المخرج رامي إمام على عرض مسلسل عادل إمام لرمضان 2019 على إحدى قنواتها في مصر، كما سيعرض المسلسل على إحدى القنوات الخليجية.