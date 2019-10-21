عادل إمام في أول ظهور له بعد شائعات مرضه.. شاهدوا كيف بدا!

بعد تكرار تردد شائعة مرضه كثيراً في الفترة الأخيرة وخاصة مع كل توقف لتصوير مسلسله الجديد، قرر الزعيم عادل إمام الخروج عن صمته، حيث نشر نجله المخرج رامي إمام عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابه على إنستغرام، عدة مقاطع فيديو من الكواليس ظهر فيها “الزعيم” خلال تصوير مشاهد تجمعه بداليا البحيري وحمدي الميرغني.

وكان “الزعيم” سبق ونفى كل ما قيل عن وجود خلافات بينه وبين شركة إنتاج المسلسل، وأنها كانت السبب الرئيسي في توقفه وخروجه من السباق الرمضاني، فضلاً عن تعرض العمل لمشكلات إنتاجية وتسويقية.

يذكر أن مسلسل “فالنتينو” يشارك في بطولته داليا البحيري ودلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة.

