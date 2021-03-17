أعادت مجموعة من الحسابات الفنية النشطة المعنية بأخبار النجوم الفنانين على منصات السوشيال ميديا، تداول مقطع فيديو مصور من مقابلة تلفزيونية سابقه اجراها الزعيم عادل إمام، وتحدث فيها عن كواليس فيلم «خمسة باب» الفيلم الوحيد الذي جمعه بالفنانة نادية الجندي.

ووثق الفيديو الذي تم تداوله، حديث الزعيم خلال لقائه التلفزيوني سابق مع الإعلامية “هالة سرحان” على قناة روتانا سينما، حيث يكشف أحد أسرار نادية الجندي. وروى الزعيم حقيقة طريفة بشأن نادية الجندي وهي أن لديها “فوبيا” تجاه الحسد، وأنها قامت بتحصينات مشددة لحماية «خمسة باب» من “عين الحسود”، ولكن رغمًا عن هذا مُنع من العرض.

حيث قال الزعيم في تصريحاته خلال هذا اللقاء: “في أحد أيام تصوير الفيلم وقبل دخولي إلى الاستوديو استوقفني أحدهم، وأصرّ على أن أدخل بقدمي اليمنى، وبرر لي هذا بأن هذا بناء على طلب شخصي من نادية الجندي لمنع الحسد، لأتساءل وقتها ما الذي سيحدث لو دخلت بقدمي اليسرى؟!”.

وتابع إمام: “بعد أن دخلت البلاتوه بقدمي اليمنى، وأثناء تحضير نفسي لأحد مشاهد الفيلم، فوجئت برش أحدهم ما يشبه المخاط على كتفي، وبرر لي هذا بأن نادية الجندي تفعل هذا مع كل العاملين في الفيلم لمنع الحسد عنه”.

وأشار الزعيم عادل إمام أنه رغم كل تحصينات نادية الجندي لحماية “خمسة باب” من الحسد، سواء كان ذلك ببخور أو مخاط، فقد كان هو الفيلم الوحيد في تاريخ السينما المصرية الذي مُنع بأمر قضائي من العرض السينمائي.

فيلم “خمسة باب” عرض لأول مرة في عام 1983، وهو فيلم مقتبس عن الفيلم الأمريكي في الستينيات Irma La Douce أو “إيرما الغانية” من بطولة شيرلي ماكلاين وجاك ليمون، ويشارك في بطولة النسخة المصرية فؤاد المهندس، وفؤاد أحمد، ومن إخراج نادر جلال، وتم إعادة عرض الفيلم في دور العرض السينمائية في سنة 1994، تزامنا مع عرض فيلمًا آخر لـ عادل إمام وهو فيلم “الإرهابي”.