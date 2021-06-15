سخر الزعيم عادل إمام من اختراق حساب الفنان الشاب أحمد فهمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، حيث نشر الزعيم صورة له وهو يشرب عصير برتقال وعلّق عليها “بالهنا والشفا”، وذلك تعليقا علي منشور أحمد فهمي الذي أعلن تعرض حسابه للهاكر وقال “انا مش بعيد .. الدور علي مين !”.

وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير صورة حساب أحمد فهمي على “فيسبوك” ومكتوب عليها HAKED وتعليق: “أنا مش بعيد .. الدور على مين”، فيما كشفت زوجته الفنانة هنا الزاهد، عن اختراق الهاكرز لصفحته، وردت على رسالة فهمي، قائلة: “يا جماعة صفحة فهمي اتعمل عليها هاك وبنحاول نرجعها”.

ورجح روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرصنة التي تعرض لها أحمد فهمي ما هي إلا دعاية لفيلمه الجديد “العارف” المقرر طرحه يوم 14 يوليو/ تموز المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

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“فيلم العارف” هو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

“العارف” بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لـ عادل إمام على مواقع التوصل الاجتماعي بعد نعيه للفنان الكبير سمير غانم، والذي توفي شهر مايو الماضي عن عمر يناهز 84 عام، متأثرا بخلل في وظائف الكبد، وكتب الزعيم عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مع السلامة يا سمير .. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني اوييييي”.

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