عادل امام غاضب رغم نجاح مسلسله “عوالم خفية”.. والسبب ‎!

يشعر الممثل المصري ​عادل إمام​ بالغضب الشديد بسبب تأكيد البعض أن انفصاله عن المؤلف ​يوسف معاطي​ والذي تعاون معه طوال السنوات الماضية وتفضيله التعاون مع ثلاثة مؤلفين جدد من خلال مسلسله الحالي هو سبب نجاحه هذا العام.



على الرغم من أن إمام يحقّق نجاحات كبيرة بمسلسله “​عوالم خفية​” إلاّ أنّ بعض الصحف أشارت إلى أنه منزعج بشدة من هذا الاعتقاد، وأكد للمقربين منه أنه لم ينفصل فنيا عن معاطي ولكن إعجابه بسيناريو “عوالم خفية” دفعه للاعتماد على مؤلفين جدد.

ولفت إمام إلى أن معاطي له دور مهم ومؤثر في مسيرته الفنية ومن العيب التقليل من موهبته، مؤكدا أنه يشعر بانزعاج شديد بسبب الهجوم الذي يتعرض له معاطي.