حرص الفنان المصري، عادل إمام، على نعي الكاتبت والسيتاريست وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا فجر امس السبت 2 يناير 2021، عن عمر ناهز الـ 76 عاما بعد صراع مع المرض بكلمات صادقة ومؤثرة عبرت عن عمق العلاقة التي جمعتهما في عدد من أهم الاعمال.

وقد نشر عادل امام ، عبر حسابه الرسمي على انستغرام، صورة تجمعه بالراحل من كواليس احد الاعمال التي جمعتهما معا وعلق قائلا: “اليوم فقدت صديقي و اخي و حبيبي و رفيقي وحيد حامد … خسارة كبيرة للفن المصري و العربي … الله يرحمك يا وحيد و يدخلك فسيح جناته”.

يذكر أن وحيد حامد وعادل إمام شكلا ثنائيا متفردا في السينما المصرية، وقدما أعمالاً مميزة كانت علامة فارقة في السينما المصرية، إذ قدما 11 عملاً فنيًا منها الإرهاب والكباب والمنسي وطيور الظلام ومسلسل “أحلام الفتي الطائر” وغيرها.

وفقدت الأوساط الثقافية والفنية في مصر الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم السبت عن عمر 76 عاما بعد تدهور حالته الصحية في أحد مستشفيات القاهرة، وكان حامد واحدا ممن أثروا السينما والدراما المصرية بأعمال، ستبقى محفورة في الذاكرة الفنية لمصر والعالم العربي.