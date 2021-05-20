حرص الفنان المصري عادل إمام على نعي زميله الراحل سمير غانم الذي توفي عصر الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما.

ونشر عادل إمام صورتين تجمعه بصديق مشواره الفني عبر “فيسبوك” قائلا: “مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. هتوحشني أوييييي”.

وظهر إمام في الصورة الأولى مع غانم في أحد الأعمال الفنية القديمة، وتحديدا فيلم “أغبياء لكن أذكياء”، أما الثانية، فيظهر فيها إمام معانقا النجم الراحل وتظهر على ملامحة حالة التأثر الشديد.

ووصف غانم الصورة في وقت سابق بأحد اللقاءات التلفزيونية قائلا: “هي دي من أجمل صور الصداقة والحب في حياتي”.

وبعد إعلان الوفاة، شدد الفنان المصري حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، على أن الوفاة لم تحدث بسبب فيروس كورونا المستجد، للتأكيد على كونها وقعت بسبب التدهور الشديد في وظائف الكلى.

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا ابنة الفنان الراحل قد أعلن أن تشييع جنازة سمير غانم سيكون من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الجمعة، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة. وقررت أسرته الاكتفاء بتلقي العزاء بالمقابر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.