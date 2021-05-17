بعد الغموض الذي لف زواج الممثل اللبناني عادل كرم في الفترة الأخيرة خاصة تكتمه على اسم زوجته الذي كشف عنه مع اسم ابنته في مقابلته الأخيرة.

وفي لقاء مع برنامج et بالعربي بعد اعلان زواج عادل كرم قال عن أن اسم ابنته هو كيمبرلي ماريا ولكنه يناديها “كيم” أما اسم زوجته فهو فريدة وكشف عن سبب اطلاقه هذا الاسم على طفلته.

وعبّر عادل كرم عن سعادته بطفلته قائلا: “البنت هي بتأمّن آخرة بيّها، البنت إلها طعم خاص”.

وقال عادل كرم:

“”هناك صديق عزيز على قلبي وصديقي جداً هو من أخبرني بهذا الاسم وأعجبني جداً وقررت تسميتها بهذا الاسم “.











وإبنته “كيمبرلي” ليست أول أولاد عادل، لأن لديه صبياً إسمه “شربل”، من زوجته السابقة ريتا حنا، شقيقة الممثل اللبناني وسام حنا.



يُذكر أن آخر أعمال عادل، مشاركته في بطولة مسلسل “الهيبة الرد”، الى جانب الممثل السوري تيم حسن.













