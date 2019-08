عادل كرم يعلن مشاركته في “الهيبة 4”

View this post on Instagram

‏بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير "الهيبة" مع الممثلة الرائعة ديما قندلفت. ‏متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن والتعاون التاني مع العبقري سامر البرقاوي والله يوفّق الجميع. بحبكن ❤️