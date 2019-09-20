عارضة أزياء إيطالية :جان يامان خان ديميت أوزديمير معي

بعد حديث مؤخراً كل من الممثل التركي ​جان يامان​ والممثلة التركية ​ديميت أوزديمير​ أن علاقتهما العاطفية التي أوهما بها الجمهور لم تكن واقعية، إذ أنهما مثلا هذا الدور تزامناً مع مسلسلهما “الطائر المبكر” من أجل إنجاحه، خرجت عارضة الأزياء الإيطالية ​آنا سينيور​ مشيرةً في لقاء معها في إحدى الصحف الإيطالية أن يامان خان أوزديمير معها خلال زيارته الأخيرة إلى إيطاليا.



ولفتت عارضة الأزياء إلى أنها كانت تعلم أنه على علاقة بشريكته في مسلسل “الطائر المبكر”، وأن ديميت أنهت علاقتها به عندما علمت بخيانته لها.

ومن ناحية أخرى، كان كشف الصحافي التركي بلال أوزجان أن يامان يعيش قصة حب مع أسليشاه الكوشلار وهي شقيقة زوجة الممثل أنجين التان دوزيان بطل مسلسل “قيامة أرطغرل”.

وأضاف أوزجان أنهما سهرا معاً في أحد أفخم أماكن السهر بإسطنبول.