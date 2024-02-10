تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة أولى للشخصية التي يؤديها الممثل السوري تيم حسن في مسلسله الجديد “تاج”.

وأطل تيم بدور ملاكم، حيث ظهر في البوستر، وهو عاري الصدر، ويرتدي روب الملاكمين، كما يلبس قفازات الملاكمة بيديه.

شخصية تيم حسن في مسلسله الجديد

يذكر بأن “مسلسل تاج” من انتاج شركة “الصباح اخوان”، ومن بطولة الممثلين تيم حسن وبسام كوسا ونورا رحال وفايا يونان.

ظهور مثير للجدل لتيم حسن ووفاء الكيلاني في Joy Awards

وقد كثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة، حول طلاق الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، إلا أنهما ظهرا معاً في حفل Joy Awards، ومع ذلك لم يسلما من تعليقات الجمهور، الذي راح يحلل حركة يديهما ونظراتهما، والبعض اعتبر أنهما يحاولان أن يخفيا أن علاقتهما ليست على ما يرام، على الرغم من أنه في الواقع، لم يصرح الثنائي بأي تصريح يثير الشكوك.

وكتب أحدهم: “وهو يحكي كنتي عم تشديه من ايده بطريقه مش حلوة ،،،وااااضح ما في كيميا بينكم ،،مع حبي لكم”، وكتب آخر: “ليه عاطول بحس انكوا مش طايقين بعض و تحديدا هو”، وعلقت متابعة: “بدون زعل منك وفاء اسمحيلنا تيم قممممممر يجنن شخصية وكاريزما لكن من ملامح وجهه حزين ومهموم جدا”.

آخر أعمال تيم حسن

يذكر أن تيم حسن، شارك في مسلسل الزند: ذئب العاصي، الذي عرض عام 2023، وتناول العمل قصة والد عاصي، يُقتل والده أمام أعينه دفاعا عن أرضه، وعندما يشتد عوده يقرر الانتقام لوالده والثأر له، ويعود إلى قريته بعد تأديته الخدمة العسكرية، فيجد نفسه في مواجهة النورس باشا وما يملك من نفوذ وسلطة قوية.

شارك في بطولة مسلسل الزند: ذئب العاصي، مجموعة من الفنانين منهم: تيم حسن، دانا مارديني، فايز قزق، أنس طيارة، رهام القصار، مجد فضة، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.

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