أثارت عازفة الدف خلال حفل موكب المومياوات الملكية، ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بمهارتها في العزف وملامحها السمراء الجميلة.

وإنتشر عبر مواقع التواصل مجموعة من المقاطع والصور للشابة تقى علي التي لاقت إعجاب الكثير من الجماهير وأشادوا بعزفها بالحفل الذي شاهده الملايين حول العالم، ليتبيّن بعدها انها إبنة الممثل المصري الراحل علي عبد الرحيم.

بدوره، عبّر النجم محمود البزاوي عن سعادته برؤية الشابة، ونشر صورة لها من الاحتفال وعلق عليها: “من الحاجات اللي أسعدتني أوي في حدث موكب المومياوات، إني اكتشفت أن عازفة الدف الجميلة الرائعة.. هي (تقى) ابنة صديقي ودفعتي الفنان الراحل علي عبد الرحيم”.

ورغم تمتعها بموهبة فنية كبيرة إلا أنها لم تستغل شهرة والدها للظهور بشكل واسع على وسائل الإعلام، وعشقها للفن جعلها تختار الفنان تامر البراشي اللذبن تزوجا عام 2015، ويعمل زوجها مدرس تشيلو في معهد الكونسرفتوار للموسيقى. كما إنه عازفًا لآلة التشيللو في دار الأوبرا المصرية.