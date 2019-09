عاصي الحلاني يتحدث للمرة الأولى بعد إصابته وفقدانه الذاكرة

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

الى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري الوفي وكل من سأل عني الفنانين الأصدقاء واهل السياسة .. أشكركم جزيل وعميق الشكر لسؤالكم ولإطمئنانكم علي. وإنني ممتن لكم… على إهتمامكم ودعواتكم ومحبتكم ولهفتكم، سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والفرح والحياة الكريمة ومطمئنكم أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى وبرعايته له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً…! لكم مني كل الحب والوفاء والتقدير، #عاصي_الحلّاني ❤️❤️❤️