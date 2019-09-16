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عاصي الحلاني يتحدث للمرة الأولى بعد إصابته وفقدانه الذاكرة

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خرج الفنان عاصي الحلاني الى جمهوره ليطمئنه على صحته، بعدأن تعرض للإصابة الشديدة، بسبب سقوطه من فوق ظهر حصانه في مزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج، حيث أصيب بما يشبه الفقدان الموقت للذاكرة كما ظهر مؤخراً وهو يجلس في منزله مرتدياً رقبة طبية نتيجة السقوط.

 

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الى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري الوفي وكل من سأل عني الفنانين الأصدقاء واهل السياسة .. أشكركم جزيل وعميق الشكر لسؤالكم ولإطمئنانكم علي. وإنني ممتن لكم… على إهتمامكم ودعواتكم ومحبتكم ولهفتكم، سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والفرح والحياة الكريمة ومطمئنكم أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى وبرعايته له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً…! لكم مني كل الحب والوفاء والتقدير، #عاصي_الحلّاني ❤️❤️❤️

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وكتب في تعليقه الأول بعد خروجه من المستشفى:” الى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري الوفي وكل من سأل عني من الفنانين الأصدقاء واهل السياسة … أشكركم جزيل وعميق الشكر لسؤالكم ولإطمئنانكم علي. وإنني ممتن لكم… على إهتمامكم ودعواتكم ومحبتكم ولهفتكم”.

وتابع عاصي الحلاني:”سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والفرح والحياة الكريمة ومطمئنكم أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى وبرعايته له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً”.

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