نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني فيديو على حسابه الخاص من كواليس الحلقة المنتظرة من “ذا فويس كيدز” وظهر خلاله وهو يرتدي كمامة اثناء تواجده في الاستوديو ضمن لجنة التحكيم، فعلقت الاعلامية انابيلا هلال التي اصبحت هي تقدم البرنامج بقولها انه محمي بوجود الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الى جانبه.
وعلّق عاصي على الفيديو وهو يشوق المشاهدين للحلقة القادمة: ” شو عم بيصير بالاستديو انتظرونا”.
يذكر ان الاعلامية اللبنانية انابيلا هلال ستحل مكان الاعلامية المصرية ناردين فرج التي قدمت مرحلة “الصوت وبس ” من البرنامج
عاصي الحلاني يتخذ احتياطاته من فيروس كورونا..شاهدوا ما الذي فعله في كواليس “ذا فويس كيدز”!
نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني فيديو على حسابه الخاص من كواليس الحلقة المنتظرة من “ذا فويس كيدز” وظهر خلاله وهو يرتدي كمامة اثناء تواجده في الاستوديو ضمن لجنة التحكيم، فعلقت الاعلامية انابيلا هلال التي اصبحت هي تقدم البرنامج بقولها انه محمي بوجود الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الى جانبه.