عاصي الحلاني يتخذ احتياطاته من فيروس كورونا..شاهدوا ما الذي فعله في كواليس “ذا فويس كيدز”!

نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ فيديو على حسابه الخاص من كواليس الحلقة المنتظرة من “ذا فويس كيدز” وظهر خلاله وهو يرتدي كمامة اثناء تواجده في الاستوديو ضمن لجنة التحكيم، فعلقت الاعلامية ​انابيلا هلال​ التي اصبحت هي تقدم البرنامج بقولها انه محمي بوجود الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ الى جانبه.

وعلّق عاصي على الفيديو وهو يشوق المشاهدين للحلقة القادمة: ” شو عم بيصير بالاستديو انتظرونا”.

يذكر ان الاعلامية اللبنانية انابيلا هلال ستحل مكان الاعلامية المصرية ناردين فرج التي قدمت مرحلة “الصوت وبس ” من البرنامج

