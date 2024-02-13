مرفقًا بتعليق صادم منه، نشر الممثل والمنتج الشاب هشام جمال خلال خاصية “ستوري” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بوستر مسلسل خطيبته ليلى زاهر الجديد “أعلى نسبة مشاهدة” .

تعليق مثير للجدل من هشام جمال على بوستر مسلسل ليلى زاهر الجديد

وفي التفاصيل، شارك هشام جمال بوستر مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” والذي تشارك في بطولته خطيبته ليلى زاهر، والمقرر عرضه في المارثون القادم رمضان 2024، وعلق عليه ممازحًا ليلى وقال: “ما شاء الله عليكي يا حبيبتي، عاملة زي العقربة في الصورة ليه القلق ده؟”.

وأضاف جمال: “ألف مبرووك يا لولو، مبسوط باللي انتي عاملاه جداً، وربنا يوفقكوا وتكسروا الدنيا إن شاء الله”.

هشام جمال يتحدث عن تفاصيل خطبته لـ ليلى زاهر

وقال هشام جمال خلال لقاء مع الفنانة إسعاد يونس معه ومع ليلى في برنامج “صاحبة السعادة” “أنا إتقدمت لزيزو في النادي الأهلي، علشان الناس تعرف أد إيه أنا أهلاوي”.

وأضاف “كان عندنا حاجة وإتقابلنا في النادي، وبعد ما خلصنا الموضوع كان رايح عزاء وأنا رايح نفس العزاء، وقعدنا نتغدى في النادي مع بعض، وفجأة خطفته بسؤال هنعمل إيه في موضوع ليلى”.

وتابع “أول سؤال سأله والدها كان الموضوع بدأ إمتى، فقلت له متخافش أنا معملتش أي حاجة تتخطى حدود الأدب والاحترام، وإتكلمنا 4 ساعات، وبعد العزاء كملنا كلام لغاية الساعة 2 الصبح”.

أوضح هشام جمال أنه حرص على طمأنة الفنان أحمد زاهر على النقطة الأهم بالنسبة له قائلا: “حكيت له كل حاجة ممكن تبقى مهم يعرفها، وليه إحساسي كده ناحية بنتك، وليه شايف إنك المفروض توافق، وطمنته على حاجات كثيرة”.

واستكمل حديثه قائلًا “هو مشكلته الرئيسية إنه بيحب بناته جدا وخايف عليهم، وطمنته بمنطق متخافش عليها”.

إعلان الإرتباط الرسمي

وكانت ليلى زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، قد أعلنت ارتباطها رسميًا بالمنتج والفنان هشام جمال، وشاركت متابعيها على صفحتها الشخصية على “إنستجرام” عدة صور رومانسية لها برفقة هشام جمال، وعلقت قائلة: “الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا .. من ايام قليله كانت قراية الفاتحه وان شاء الله الخطوبه قريبا .. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير”.

يذكر أن انتشرت الكثير من الشائعات حول ارتباط ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد تعاونهما في مسلسل في بيتنا روبوت، لكنهما تجاهلا الأمر ولم يعلقا على الأمر.

مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت 2 عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022 .

شارك مع الفنانة ليلي أحمد زاهر البطولة عدد من النجوم وهم شيماء سيف،والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة سليمان عيد وطه الدسوقي ودنيا سامي وغيرهم من النجوم والمسلسل من إخراج أسامه عرابي ومن تأليف عمرو وهبة وفكرة محمد المحمدي .

تدور أحداث المسلسل حول في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ليلي زاهر مسلسل تلت التلاتة الذي عرض داخل السباق الرمضاني.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم غادة عبد الرزاق ،أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله والمسلسل من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح والمسلسل من نوعيه المسلسلات ١٥ حلقة.

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