شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء، الفنانة عايدة رياض، التى تزوجت في بدايتها الفنية من المطرب محرم فؤاد، وأوضحت في أكثر من لقاء تلفزيوني أن زواجهما كان بالصدفة ولم يكن نتيجة قصة حب. ولكن بعد فترة من زواجها تحولت علاقتهما إلى حب حقيقى رغم غيرته الشديدة، التي جعلته يمنعها من استكمال مسيرتها الفنية في البداية، واستمرت الزيجة 10 أعوام، وانفصلا في آواخر الثمانينيات، وذلك بسبب رغبته في اعتزالها الفن.

صورة نادرة من زفاف محرم فؤاد وعايدة رياض

محرم فؤاد وعايدة رياض أثناء زفافهما

وكشفت الفنانة عايدة رياض خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، بـ “برنامج خط أحمر”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، عن سبب طلاق ها من محرم فؤاد ، قائلة: “كان وقتها مسلسل المال والبنون وقتها، وكنت بنزل طول اليوم وبرجع متأخر جدًا، وكنت بخاف منه لأنه يخض وله شخصيته”.

واستكملت: “طول ما كنت بمثل محرم فؤاد كانت بيتضايق، كان خايف عليا، وهوكان عنده حق، تركيبته كانت إن مراته متشتغلش”، مضيفة: “محرم فؤاد معملش فيا حاجة وحشة، ولكن كان بيتعب نفسيًا من التمثيل، وسيبت محرم علشان شغلي”.

عايدة رياض ومحرم فؤاد مع الفنانة اللبنانية صباح

وفي لقاءٍ سابق أكدت عايدة رياض عن وقوعها في الحب 3 مرات بعد وفاة محرم فؤاد ولكنها لم تتزوج، مضيفة: “كان عندي أولويات بعد محرم فؤاد وأنا متجوزتش بعده وكنت بحب بس وأنا حبيت 3 بعده”. كما أعترفت عايدة رياض بأنها تعرضت لعقدة نفسية خلال فترة زواجها من الفنان الراحل محرم بسبب فارق السن وغيرته الشديدة وحبسه لحريتها.

كما أكدت الفنانة الكبيرة عايدة رياض أن مواقف الحزن أكثر من الفرح في حياتها، قائلة: “أنا دموعي من كتر ما بكيت نشفت وقلبي اللى بيبكي وعندي حزن كبير جوايا في حياتي.. وبحاول أضحك لكن الحزن داخلي”، مشيرة إلى أن شعورها بالوحدة وحش ولكنها تعودت على الوحدة والشغل.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة رياض كانت من خلال مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2020، بـ”مسلسل الفتوة” بدور “حسيبة”،مع النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولته، كل من رياض الخولي، مي عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ 100 عام بحى الجمالية، وحقق هذا المسلسل نجاحاً كبيراً في المارثون الرمضانى كما أشاد به الجمهور والنقاد.