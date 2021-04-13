حرصت الفنانة المصرية ياسمين صبري على تهنئة متابعيها بحلول شهر رمضان وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلت بشكل يتلاءم مع الشهر الكريم.

ونشرت في حسابها الشخصي صورة ظهرت فيها مرتدية عباءة سوداء معلقة عليها: “كل عام ونحن دائماً في خير وسلام وسعادة، رمضان كريم عليكم جميعاً”.

وبمجرد نشر ياسمين صبري لصورتها انهالت عليها التعليقات ما بين تعليقات مهنئة بحلول شهر رمضان وأخرى انتقدت إطلالة الفنانة المصرية،

ومن بين التعليقات: “توا يظهر الدين”، “لا تسو نفسك جورجينا يا طعمية” و “يا سلام عالتقوى”.