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عبادي الجوهر يدخل في نوبة بكاء خلال حفله بموسم السودة

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أحيا الفنان السعودي ” عبادي الجوهر ” ختام حفلات موسم السودة بالمملكة العربية السعودية على مسرح ” طلال مداح ” .

وشهد الحفل دخول عبادي الجوهر في نوبة بكاء أثناء غنائه لأغنية ” ليلة تمرين ” للفنان الراحل طلال مداح .

وعن سبب بكائه قال الجوهر إنه منذ عشرين عاما كان هو آخر شخص ودعه طلال مداح الذي توفي على المسرح نفسه والذي أطلق اسمه عليه هذا العام تكريما له .

 

 

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