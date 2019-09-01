عبادي الجوهر يدخل في نوبة بكاء خلال حفله بموسم السودة

أحيا الفنان السعودي ” عبادي الجوهر ” ختام حفلات موسم السودة بالمملكة العربية السعودية على مسرح ” طلال مداح ” .
وشهد الحفل دخول عبادي الجوهر في نوبة بكاء أثناء غنائه لأغنية ” ليلة تمرين ” للفنان الراحل طلال مداح .
وعن سبب بكائه قال الجوهر إنه منذ عشرين عاما كان هو آخر شخص ودعه طلال مداح الذي توفي على المسرح نفسه والذي أطلق اسمه عليه هذا العام تكريما له .
#فيديو
شاهد تأثر #عبادي_الجوهر على المسرح أثناء الغناء (ليلة تمرين) للراحل #طلال_مداح، وماذا قال للجمهور بعد انتهاء الأغنية.. #عبادي_الجوهر_في_السودة pic.twitter.com/Srs3P7vwcM
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) August 30, 2019