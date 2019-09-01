عبادي الجوهر يدخل في نوبة بكاء خلال حفله بموسم السودة

أحيا الفنان السعودي ” عبادي الجوهر ” ختام حفلات موسم السودة بالمملكة العربية السعودية على مسرح ” طلال مداح ” .

وشهد الحفل دخول عبادي الجوهر في نوبة بكاء أثناء غنائه لأغنية ” ليلة تمرين ” للفنان الراحل طلال مداح .

وعن سبب بكائه قال الجوهر إنه منذ عشرين عاما كان هو آخر شخص ودعه طلال مداح الذي توفي على المسرح نفسه والذي أطلق اسمه عليه هذا العام تكريما له .