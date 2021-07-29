احتفل الممثل السوري “​عباس النوري“​ بعيد زواجه الـ32 من الكاتبة “​عنود خالد“​، بمنشور شاركه عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي، وحاز المنشور إعجابًا كبيرًا من قبل أصدقائه ومتابعيه وزملائه الذين تمنوا له ولزوجته السعادة والهناء المستمرين والصحة والسعادة.

ونشر النوري صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تظهر فيها يده ويد زوجته وهما يضعان خاتمي الزواج وعلّق عليها: ” من 27/7/1989 الى 27/7/2021 و لازلنا باتجاه الأفق …. و سنبقى…. عنود و عباس “.

وكان زواج عباس النوري وعنود خالد عام 1989، قد أثمر عن ثلاثة أولاد هم رنيم وميار وريبال. ويُعد هذا الزواج من الزيجات المميزة في الوسط الفني السوري.

نرشح لك – زوجة عباس النوري تنشر صورا من خطوبتهما.. هل تغيرا كثيرا؟

هذا وقد استعادت الكاتبة عنود الخالد زوجة عباس النوري ذكريات خطوبتهما قبل زمن. ونشرت عنود عبر حسابها الشخصي بـموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” صوراً من خطوبتهما التي صادفت ذكراها يوم أول من أمس وعلّقت على الصور:” حدث في مثل هذا اليوم أن انخطبنا” .

وكانت قد خرجت شائعات تفيد بطلاق النوري من زوجته قبل مدة ولكن الاثنان خرجا ونفيا الأخبار المتداولة وقام النوري بطلب يد زوجته مرة ثانية عبر برنامج ” ET بالعربي” و أهداها خاتم الزواج من جديد.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يستعد عباس لتصوير الموسم الثالث من مسلسل ” حارة القبة ” للمخرجة رشا شربتجي والذي صوّر منه النوري جزأين عرض الأول منهما في رمضان 2021 وسيعرض الثاني في موسم 2022.

ويشارك في بطولة العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً بجزئه الأول كل من سلافة معمار، فادي صبيح، خالد القيش، شكران مرتجى وآخرين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “