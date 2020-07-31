خطف الفنان السوري عباس النوري الانظار برومانسيته مع زوجته الكاتبة عنود خالد حيث قام بالرد على شائعة انفصالهما بطريقة غير متوقعة.

فقد ظهر عباس النوري في مقطع فيديو مع زوجته عنود خالد في مقطع فيديو نشره حساب “ET بالعربي”، قائلا “شوفي شو هالاشاعة اللي خربيت بيتي” ليقوم مرة جديدة بطلب يد زوجته وهذه المرة أمام الكاميرات.

وبعد ان قام عباس النوري بإخراج خاتم من جيبه ضحكت عنود خالد وقالت “احيانا الاشاعات مفيدة” وتابعت “اوكي هي خربت بيتك بس انا من حظي لان كثير شغلة حلوة”.

وقام بعدها عباس النوري بوضع الخاتم في يد زوجته ليوكد مرة جديدة على حبه لها و قوة علاقتهما الزوجية.

يذكر أن شركة غولدن ،المنتجة لـ”مسلسل طبق الأصل” الذي يشارك في بطولته “عباس النوري”، كانت قد نشرت مقطع فيديو أثناء زيارة زوجته “عنود الخالد” لكواليس تصوير المسلسل، ورَدّاً على الشائعات التى ترددت مؤخراً حول انفصالهما. لتقوم الكاتبة بزيارة مكان التصوير لمساندة زَوجها الذي يُواصِل تصوير مشاهده في هذا العمل الجديد.

وكانت قد احدثت ضجةً كبيرة بعدما نُشر خبر الانفصال عبر الحساب الخاص بالكاتبة عنود الخالد على موقع “فيسبوك”، وهو ما استدعى تدخل الفنانة “شكران مرتجي” في البداية التي علقت على صفحتها الرسمية قائلة: “تلفون الغالية عنود الخالد مسروق يعني لا تصدقوا شي. إشاعة”. ثم أكدت هذا الأمر عنود بنفسها وكتبت على صفحتها: “يا جماعة تلفوني مسروق واللي سرقو عم يخبص عالفيس بوك وما بعرف شو كان عم يرد عليكم عالواتس أب هلأ لقدرت رجع صفحتي عالفيسبوك و الواتس أب جاري الترجيع”.