شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت فيفي عبده بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان يشبه العباءة، ذات ألوان جريئة كالأحمر والأصفر والذهبي، بأكمام مميزة وواسعة ومزينة بالريش.

أحدث إطلالات فيفي عبده

ونسقت فيفي عبده مع إطلالتها نظارة شمسية خطفت بها الأنظار، وانتعلت حذاء باللون الذهبي اللامع ذا كعب عالي يبرز أنوثتها.

فيفي عبده في أحدث إطلالتها

وتركت فيفي عبده خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف دون وضع اي نوع من الاكسسوارات، وبرزت ملامحها بالمكياج الناعم حيث اختارت اللون البينك في الشفاه مع القليل من البلاشر.

وصية فيفي عبده

وكشفت فيفي عبده وصيتها، خلال تصريحات تليفزيونية لها، إذ قالت: «أنا قُلت لأولادي لو مُت سيبوني يومين برة، لما تتأكدوا أني خلاص مت فعلًا، لأن ممكن أكون في غيبوبة سكر ولا حاجة».

وتابعت فيفي عبده: «أنا كل يوم بدعي ربنا يطول في عمري، لأني بحب الحياة وللأسف مشوفتهاش غير لما كبرت، عمري ما شوفت الدنيا وأنا مبسوطة، أنا مريت بتجربة صعبة زي المرض.. المرض بيخوف وغدار.. ربنا يحفظنا»

وتحدثت فيفي عبده أيضًا عن الأمان والاستقرار في مصر، حيث قالت: ” دايمًا بقول بسم الله ما شاء الله، عشان مصر متتحسديش عن الأمن والأمان اللي فيها الحمد الله عمار يامصر عمار ربنا يحفظها ويحمي رئيسنا”.

فيفي عبده: عزة بنتي أنسب فنانة تمثل قصة حياتي

أكدت النجمة فيفي عبده، أنه حال تفكيرها في تقديم عمل فني لمسيرتها وقصة حياتها تختار ابنتها عزة لتقديم شخصيتها، قائلة: “لو عملت قصة حياتي هخاطر عزة بنتي تجسدني وهدربها على الرقص وهي شرباني وممثلة مجتهدة وشاطرة”.

وأضافت، أنها في بدايتها كانت توافق على تقديم أدوار ثانية وثالثة ولكنها الآن ترفض الظهور كضيفة شرف، مضيفة: “رفضت الظهور كضيف شرف واعتذرت لأن ده مبدأ عندي بطولة أو اسيب”.

وتابعت: “ممكن أوافق على عمل بطولة جماعية أو بطولة أكثر من شخص إنما اعمل مشهد أو دور صغير ممكن يكون حاجة كويسة بس داخليا مقدرش اعمل ده، وأنا ناجحة وجماهيريتي كبيرة وسط الناس”.

فيفي عبده تتعاقد على مسلسل جديد

تعاقدت الفنانة فيفى عبده على بطولة مسلسل “آخر الزمن” مع النجوم أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية وتجسد فيه دور أم مكافحة تقع فريسة في عدد من المشاكل الأسرية والعديد من الأزمات الصعبة.

وكشفت الفنانة فيفي عبده عن العمل بالمسلسل الجديد وقالت: «الحمد لله تعاقدت على مسلسل آخر الزمن، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، انتظروا عمل مختلف ومميز، قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء».

والمسلسل يشارك فى بطولته كل من أحمد عبدالعزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد وإخراج أيمن فؤاد.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »