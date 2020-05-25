شن الشاعر السعودي عبداللطيف آل الشيخ هجوما لاذعا على الإعلامية الاردنية علا الفارس ردا على تغريدة لها عن “أجواء العيد”.

وكتب “آل الشيخ” في تغريدته موجها كلامه الى علا الفارس قائلا: “القرارات المصيرة بالنسبة للشخصية العامة أو الإعلامية يتحمل تبعاتها صاحب أو صاحبة القرار .. و بما أنك إخترتي قناة منحطة إرهابية فلا تتوقعين أن يمجدك الناس لشخصك .. أنتي لا تمثلين نفسك بل تمثلين الفكر الإرهابي الذي تروّج له #قناة_الجزيرة الإرهابية .و القادم أسوأ و أسوأ “.

علا ..



القرارات المصيرة بالنسبة للشخصية العامة أو الإعلامية يتحمل تبعاتها صاحب أو صاحبة القرار .. و بما أنك إخترتي قناة منحطة إرهابية فلا تتوقعين أن يمجدك الناس لشخصك .. أنتي لا تمثلين نفسك بل تمثلين الفكر الإرهابي الذي تروّج له #قناة_الجزيرة الإرهابية .

و القادم أسوأ و أسوأ . https://t.co/Ta5oAimvUd — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ (@Alshaikh2) May 24, 2020

وكانت علا الفارس قد أثارت الجدل منذ ايام بعد نشرها فيديو عبر حسابها ب “سناب شات” ظهرت فيه وهي تقود سيارتها في فلسطين متجهة إلى القدس كما وثقت زيارتها للمسجد الأقصى.