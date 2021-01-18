عبر الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن دعمه للمراة عبر تغريدة كتبها على حسابه على تويتر استنكر من خلال الذكورية ومؤكدا ان “الرجل ليس معيارا للشجاعة”.

فقد كتب عبدالمجيد عبدالله في تغريدته: “المرأة الشجاعة هي (إمرأة) وليست ألف رجل .. فالرجل ليس معيارًا للشجاعة..”.

المرأة الشجاعة هي " إمرأة "

وليست ألف رجل .. فالرجل ليس معيارًا للشجاعة.. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) January 17, 2021

وقد اثارت تغريدة عبدالمجيد عبدالله ردود فعل متباينة بين متابعيه بين من استنكر واعتبر ان هذا الكلام يعتبر مسحا لتاريخ طويل فيما أيد الكثيرون كلامه.

وفيما يلي بعضا من ردود الناشطين حول هذه التغريدة:

شجاعة الرجال لاتعني أن تكون محط معيار لقياس شجاعة المرأة ! الثقافة الذكورية هي من جنبت المرأة المشاركة في معترك الحياة وقصرت دورها ع الإنجاب وخدمة الزوج والأبناء!

ومع ذلك فلكل من الجنسين دوره بالشجاعة وإن كنت أرى بأن المرأة تتفوق نتيجة دورها بالحمل والانجاب والتربية .. — اغتراب (@nada9sa) January 17, 2021

انت عارف أنه الاسلام قبل 1442 سنه هو من أعز المرأه وأعطاها حقوقها من جميع النواحي وأمر بأكرامها ، ( أكرموا النساء فو الله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم ) … — MD (@md2020h) January 17, 2021

منو قالك من بداية الازل شجاعة كانت لرجال و نساء بس كانت قصص الرجال بس الي يحكونها حتى رسخوا فكر ان رجال هم شجاعه و هذا خطأ ماله علاقه بأختلاف الزمن موضوع موجود في فطره ماله دخل بالحقبه زمنيه — -i purple you- (@Answer_luv_Me) January 17, 2021