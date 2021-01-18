عبر الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن دعمه للمراة عبر تغريدة كتبها على حسابه على تويتر استنكر من خلال الذكورية ومؤكدا ان “الرجل ليس معيارا للشجاعة”.
فقد كتب عبدالمجيد عبدالله في تغريدته: “المرأة الشجاعة هي (إمرأة) وليست ألف رجل .. فالرجل ليس معيارًا للشجاعة..”.
وقد اثارت تغريدة عبدالمجيد عبدالله ردود فعل متباينة بين متابعيه بين من استنكر واعتبر ان هذا الكلام يعتبر مسحا لتاريخ طويل فيما أيد الكثيرون كلامه.
وفيما يلي بعضا من ردود الناشطين حول هذه التغريدة:
كلام صحيح تماما …..
فالشجاعة معناها ان لا تخاف شيء في المواقف التي تطلب ذلك ، وان لا تأخذك في الله لومة لائم وتقول الحق وتشهد بالصدق حتى لو انقلبت الدنيا ويكون بعدها قطع الرقاب ، فالشجاعة صفة إنسانية وليس ذكورية ، نعم القوة ربما تكون ذكورية اذا كان الذكر رجلا فحلا وليس ( بطة هههههههههه واي ولية تبهذل أحواله هههههههههه) لان القوة هنا من البنية الجسدية التي يتميز بها الذكر عن الأنثى ، اما الشجاعة فكانت كثير من النساء اشجع من كثير من الجرذان الذين يخافون قول الحقيقة او الاعتراض على الحاكم ، واول امرأة في التاريخ الإسلامي بعد رسول الله صلى الله عليه واله كانت الزهراء عليها السلام التي تصدت للحاكم وجماعته بعدما غيروا وبدلوا ، فخطبت خطبتها المعروفة في المسجد النبوي دون خوفا من صاحب الدرة وقبيلة مهبولة تدعم المنحرفين !!! ، ولا باس ان انقل لكم كلامها البليغ وخطبتها ، خاصة في مثل هذه الأيام يقال هو ذكرى استشهادها اليوم الثالث من جمادي الثاني وفق احدى الروايات ووصيتها بعدم السماح لمن يسمون انفسهم صحابة بالصلاة عليها بعد ظلمهم إياها وأمرت بإخفاء قبرها ، ولحد اليوم هو غير معروف من غضبها على من بدل وغير ورجع القهقري !! وهذه خطبتها عليها الصلاة والسلام :
وتسمى الخطبة الفدكية
هي خطبة عصماء ألقتها فاطمة الزهراء في المسجد النبوي اعتراضا على حديث رواه ابي بكر و قال أنه سمع رسول الله يقول : (إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) ذكرها به أبي بكر و عمر بعد أن منعاها من أرض فدك مطالبة بها باعتبارها إرثا وحقا لها
روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه: أنه لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة(ع) فدكاً، وبلغها ذلك، لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء قومها، تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة، فجلست، ثم أنّت أنّةً أجهش لها القوم بالبكاء، فارتجّ المجلس، ثم أمهلت هنيئة، حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله، فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها، فقالت :
” “..أيّها المسلمون، أأغلب على إرثي؟ يابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئاً فريّاً على الله ورسوله، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: {وورث سليمانُ داودَ}، وقال في ما اقتصّ من خبر يحيى بن زكريا(ع) إذ قال: {فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب}، وقال (أيضاً): {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}، وقال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}، وقال: {إن ترك خيراً الوصيةُ للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتقين}، وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصّكم الله بآية (من القرآن) أخرج أبي محمداً(ص) منها؟ أم تقولون : إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟ فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحَكَم الله، والزعيم محمد(ص) والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم ما قلتم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقيم” .
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