اختار الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله ان يعايد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالعام الجديد بطريقة مختلفة لا تخلو من الطرافة.

فقد كتبت عبدالمجيد عبدالله تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “الوقوع فـ الحب ليس خياراً بل جرجيراً فأنتم تبحثون عن الجمال وأنا أبحث عن الخيول..فبعض الناس ينسون وبعضهم شاي بنعناع..”

وختم عبدالمجيد عبدالله تغريدته بالقول: “ولاكلمه… وكل عام وانتم بخير”.

الوقوع فـ الحب ليس خياراً بل جرجيراً فأنتم تبحثون عن الجمال وأنا أبحث عن الخيول..فبعض الناس ينسون وبعضهم شاي بنعناع..



ولاكلمه…

وكل عام وانتم بخير — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) December 30, 2020

وكان عبدالمجيد عبدالله قد دعا قبل ذلك الى توديع العام بالحب والتسامح حيث كتب: “أيام قليلة ويـ نتهي هذا العام بـ كل أفراحه وأحزانه وتـ نطوي صفحاته معلناً بداية عام جديد .فلـ نبدأ هذا العام بـ الحب والتسامح.”.

أيام قليلة ويـ نتهي هذا العام بـ كل أفراحه وأحزانه وتـ نطوي صفحاته معلناً بداية عام جديد .فلـ نبدأ هذا العام بـ الحب والتسامح. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) December 29, 2020

من ناحية أخرى، أطلق عبدالمجيد عبدالله عبر “يوتيوب” أغنية جديدة حملت اسم “جردت سيفك” وهي من كلمات جنان وألحان أحمد الهرمي وتمكنت من الوصول إلى حوالى مليون مشاهدة بعد يومين على اطلاقها.