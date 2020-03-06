عبدالمجيد عبدالله يعود.. ويعترف: “اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد”

تراجع الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن قراره السابق بإغلاق حسابه على تويتر بعد ان تصدر اسمه الترند ومطالبات الكثيرين له بالعودة.

وفي سلسلة تغريدات جديدة قال عبدالمجيد عبدالله: “أحبابي ‏أنا لا أدعي الكمال ولست أفضل واحد، وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد، يزعل ويفرح، يخطئ ويصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا، وما أجمل ما قاله الشاعر ‏وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ ‏وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلا ندمِ”.

أحبابي

أنا لا ادعي الكمال و لست أفضل واحد وإنما انا واحد من البشر يحزن و يسعد يزعل ويفرح يخطئ و يصيب ..فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ

وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلاندمِ هي الحياةُ محطّات وأعبرها

كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

وأضاف: “‏أنا مقدر وقفة من أحبني وتألم معي، فصدقا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون، لأن الحياة هي بالاحترام والحب، وهذا ما لمسته منكم، فلا أقول إلا دمتم لي سعادة وحبا”.

أنا مقدر وقفت من احبني وتألم معي فصدقا انتم من تبعثون السعادة و الحب والصفاء في هذا الكون لان الحياة هي بالاحترام و الحب وهذا ما لمسته منكم فلا اقول الا دمتم لي سعادة وحب 🙏 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

وختم عبدالمجيد عبدالله بالقول: “وأخيراً اعترف اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد واستغفر الله العظيم”.

وأخيراً اعترف اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد واستغفر الله العظيم 🙏 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

الجدير بالذكر أن الفنان عبد المجيد عبدالله أغلق حسابه قبل يومين وقال في تغريدة له : ” مشواري الفني 36 سنه وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينات من عمري طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب”