الصفحة الرئيسية فن عبدالمجيد عبدالله يعود.. ويعترف: “اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد”

عبدالمجيد عبدالله يعود.. ويعترف: “اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد”

بواسطة -
0 30
abdel majid abdallah

عبد المجيد عبدالله

تراجع الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن قراره السابق بإغلاق حسابه على تويتر بعد ان تصدر اسمه الترند ومطالبات الكثيرين له بالعودة.

وفي سلسلة تغريدات جديدة قال عبدالمجيد عبدالله: “أحبابي ‏أنا لا أدعي الكمال ولست أفضل واحد، وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد، يزعل ويفرح، يخطئ ويصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا، وما أجمل ما قاله الشاعر ‏وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ ‏وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلا ندمِ”.

وأضاف: “‏أنا مقدر وقفة من أحبني وتألم معي، فصدقا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون، لأن الحياة هي بالاحترام والحب، وهذا ما لمسته منكم، فلا أقول إلا دمتم لي سعادة وحبا”.

وختم عبدالمجيد عبدالله بالقول: “وأخيراً اعترف اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد واستغفر الله العظيم”.

الجدير بالذكر أن الفنان عبد المجيد عبدالله أغلق حسابه قبل يومين وقال في تغريدة له : ” مشواري الفني 36 سنه وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينات من عمري طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب”

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.