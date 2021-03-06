أحدث الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، أمس، ضجة كبيرة بسبب تغريدة مثيرة للجدل كتبها عبر حسابه على تويتر ذكر فيها كلمة “طز”.

وكان “عبدالميجد عبدالله” ق كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”:” طز في قلبي وفيني لو غليتك وأنت ما تسوى”.

طز في قلبي وفيني لو غليتك وانتَ ماتسوى غلا — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2021

بعد ان تعرض لبعض الانتقادات خرج “عبدالميجد عبدالله”، عن صمته ليكشف مقصده من كلمة “طز”، التي كتبها في تغريدته، وتعرض بسببها لهجوم حاد وانتقادات لاذعة من قبل جمهوره ومتابعيه.

وأوضح “عبدالله”: “طز هي كلمة تعني في اللهجات العامية اللامبالاة طز هي كلمة قديمة عثمانية الأصل تعني ملح بالتركية”.

طز هي كلمة تعني في اللهجات العامية اللامبالاة

طز هي كلمة قديمة عثمانية الأصل تعني ملح بالتركية.. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 6, 2021

ثم عاد ونشر تغريدة اخرى قال فيها: “طز استاهل هوانك يافديتك لاترفق بي خطا”.

طز استاهل هوانك يافديتك لاترفق بي خطا — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 6, 2021