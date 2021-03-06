أحدث الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، أمس، ضجة كبيرة بسبب تغريدة مثيرة للجدل كتبها عبر حسابه على تويتر ذكر فيها كلمة “طز”.
وكان “عبدالميجد عبدالله” ق كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”:” طز في قلبي وفيني لو غليتك وأنت ما تسوى”.
بعد ان تعرض لبعض الانتقادات خرج “عبدالميجد عبدالله”، عن صمته ليكشف مقصده من كلمة “طز”، التي كتبها في تغريدته، وتعرض بسببها لهجوم حاد وانتقادات لاذعة من قبل جمهوره ومتابعيه.
وأوضح “عبدالله”: “طز هي كلمة تعني في اللهجات العامية اللامبالاة طز هي كلمة قديمة عثمانية الأصل تعني ملح بالتركية”.
ثم عاد ونشر تغريدة اخرى قال فيها: “طز استاهل هوانك يافديتك لاترفق بي خطا”.