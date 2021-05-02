أعلن الفنان السوري عبد المنعم عمايري عن انضمامه للموسم الخامس من مسلسل ” الهيبة ” والذي سيحمل عنوان ” الهيبة جبل ” حيث سيلعب دور بطل مضاد للنجم السوري تيم حسن، معلناً أن التصوير سينطلق في الشهر الحالي..

وعبّر عن حماسه وشجاعته بالشخصية الجديدة التي سيقدمها، لافتا الى ان هذا الجزء قد يكون الأخير، وأول مرة نجم سوري سيواجه نجم سوري آخر.

وعن تعاونه للمرة الأولى مع عبد المنعم قال الصباح : ” أنا سعيد جداً بانضمام عبد المنعم عمايري للمسلسل وهو فنان محترم و أستاذ كبير بالتمثيل وهو شخص محترم ولبق و نجم كبير وللأسف أزمة الكورونا لم تمكنا من اللقاء بهدوء ولكن قريباً وبعد عودته من دبي سيكون لنا لقاء مطول وقريب “.

وخلال اللقاء ببرنامج mbctrending، بكى عبد المنعم عمايري بعد أن تذكر مشهدا من مسلسله الأخير “قيد مجهول” حين استذكر لحظاته داخل السجن وكيف أصيب بحالة تماثل بين شخصيته وشخصية “سمير”، كاشفاً أن المشهد جعله يزور طبيب نفسي وبقيّ لفترة متأثرا بالشخصية.

وكشف أن طلاقه من النجمة أمل عرفة لم يؤثر عليه ولم يغيّر شيء في حياته، فهو يعيش بمبنى مقابل لمنزلها وتجمعه بها صداقة قوية وتفاهم واحترام لحماية ابنتيهما.

يشار إلى أن الجزء الخامس و الأخير من مسلسل ” الهيبة ” سينطلق تصويره خلال الفترة القريبة المقبلة ليكون جاهزاً للعرض في موسم الخريف المقبل. وكانت الفنانة اللبنانية إيميه صياح قد اعلنت انضمامها للمسلسل أيضاً قبل مدة. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي