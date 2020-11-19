فاز المطرب اللبناني عبده ياغي، بلقب الموسم الأوّل من برنامج The Voice Senior، الذي اختتم منافساته على MBC، الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحصول ياغي على معدل النقاط الأعلى من لجنة التحكيم.

وتفوق المطرب اللبناني من فريق مواطنه ملحم زين على منافسيه، سعاد حسن (فريق سميرة سعيد)، فيصل الحلاق (فريق نجوى كرم) ومرفت كامل (فريق هاني شاكر).

مبروك عبدو ياغي الفائز بلقب أحلى صوت في الموسم الأول من #MBCTheVoiceSenior@melhem_zein1 pic.twitter.com/WpgPk4Tlvu — MBC The Voice (@mbcthevoice) November 18, 2020

وشارك في منافسات الحلقة الأخيرة من The Voice Senior أيضاً، كل من المطرب السوري صفوان عابد، التونسي حسين القبلاوي والمغربي عبد الرحيم الصويري.

وواجه ياغي انتقاداتٍ كبيرة لمشاركته في البرنامج كهاوٍ، وهو المطرب المعروف الذي تخرجّ من برنامج “استوديو الفن” الشهير في السبعينيات وفي رصيده أكثر من 70 أغنية.

حيث قال المؤلف الموسيقي اللبناني المعروف إحسان المنذر، في تصريحاتٍ إعلامية سابقة: “مش مسموح لشخص كان معروف قبل يطلع يعمل هاوي”، واعتبر الناقد جمال فياض هذه المشاركة “خطيئة في حق نفسه.”

وكشف المطرب السوري المعروف صفوان عابد الذي واجه انتقاداتٍ مشابهة، لمشاركته في البرنامج، أنّ مشاركته تمت بدعوة من MBC، الأمر الذي حدث مع مشتركين آخرين، وبرر قبوله الدعوة برغبته بأن يحقق نسب مشاهدات أعلى، على امتداد العالم.

في حين رفض المطرب اللبناني الشهير سامي كلارك دعوة مشابهة، معتبراً أنّ إدارة The Voice Senior ، أخطأت في العنوان حينما دعته.