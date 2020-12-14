مضت أكثر من أربعين عامًا على رحيل الفنان المصري الملقب بالعندليب الأسمر ​عبد الحليم حافظ​ ولاتزال أخباره تحصد اهتمام الجمهور وتحقق نسبة مشاهدة عالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة له ظهر فيها وهو يغسل الأطباق بالمنزل مرتديًا ملابس النوم مشيرين الى مدى تواضعه وإنسانيته في تلك الفترة.

يذكر أن عبد الحليم حافظ ولد في 21 يونيو من عام 1929، وتوفي في 30 آذار/ مارس 1977 عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، وقدم عبد الحليم أكثر من 230 أغنية إلى جانب الأفلام، وقد قام مجدي العمروسي، صديق عبد الحليم حافظ، بجمع أغانيه في كتاب أطلق عليه ” كراسة الحب والوطنية. السجل الكامل لكل ما غناه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ” تضمنت غالبية ما غنى العندليب.





