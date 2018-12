عبد العزيز المسلم يفوز بجائزة وشاح الكويت للبصمة الإنسانية

View this post on Instagram

‫بفضل الله وحده‬ ‫تم اختياري من ضمن الفائزين بجائزة‬ ‫ ⁧‫#وشاح_الكويت_للبصمة_الانسانية‬⁩‬ ‫⁧‫#عبدالعزيز_المسلم‬⁩ مع مجموعة من الإخوة والأخوات‬ ‫الناشطين في ⁧‫#العمل_الانساني‬⁩ و #العمل_الخيري ‫داخل وخارج ⁧‫#الكويت‬⁩ ‬ ‫من قبل ⁧‫#جمعية_ملتقى_الكويت_الخيري‬⁩‬ ، التكريم إن شاء الله مساء اليوم ( الأربعاء ) في فندق كراون بلازا الساعة ٥،٣٠ مساء ‫اسأل المولى لي ولهم التوفيق والسداد‬ #الكويت #العالم_الإسلامي #العالم_العربي #السعودية #الامارات #قطر#البحرين#عمان #كويتيات #الخليج #جائزة #العمل_التطوعي