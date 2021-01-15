اثار الممثل الكويتي من أصل ايراني عبد الله بوشهري جدلا كبيرا بعد اعتباره ان المال هو كل شيء في الحياة، وذلك بطريقة طريفة، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “لمى كنت صغير كنت اتوقع ان الفلوس اهم شي في الحياة و اليوم بعد ما كبرت اكتشفت انى توقعي كان صح”.
ونال منشوره اعجاب العديد من المتابعين.
وكان رُزق عبد الله بوشهري بمولود أطلق عليه اسم محمد علي، ونشر صورة للمولود على صفحته الخاصة وعلّق عليها عبد الله بالقول :”لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الحمدلله على تمام النعمة ، واكتمال المنة ، الحمدلله على سلامة غاليتي زوجتي وعلى ما رزقني من صحة ورضا وذرية لقد رزقني الله اليوم مولودا ذكرا أسميته محمد علي اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله أخا صالحا لاخته”.