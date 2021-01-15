اثار الممثل الكويتي من أصل ايراني ​عبد الله بوشهري​ جدلا كبيرا بعد اعتباره ان المال هو كل شيء في الحياة، وذلك بطريقة طريفة، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “لمى كنت صغير كنت اتوقع ان الفلوس اهم شي في الحياة و اليوم بعد ما كبرت اكتشفت انى توقعي كان صح”.

ونال منشوره اعجاب العديد من المتابعين.

لمى كنت صغير كنت اتوقع ان الفلوس اهم شي في الحياة و اليوم بعد ما كبرت اكتشفت انى توقعي كان صح — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) January 15, 2021



وكان رُزق عبد الله بوشهري بمولود أطلق عليه اسم محمد علي، ونشر صورة للمولود على صفحته الخاصة وعلّق عليها عبد الله بالقول :”لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الحمدلله على تمام النعمة ، واكتمال المنة ، الحمدلله على سلامة غاليتي زوجتي وعلى ما رزقني من صحة ورضا وذرية لقد رزقني الله اليوم مولودا ذكرا أسميته محمد علي اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله أخا صالحا لاخته”.